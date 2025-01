profil: Nein, das rentiert sich nicht. Außer, es ginge Ihnen nur darum, schneller als Putin zu sein.

Trump: Dann belassen wir es bei den Strafzöllen.

profil: Viele Menschen in Österreich hegen aber die Hoffnung, dass uns unser baldiger Volkskanzler vor dem Schlimmsten bewahren wird – weil er doch quasi Ihr Bruder im Geiste ist.

Trump: Dieser Herbert Kickl?

profil: Wow, Sie wissen seinen Namen aus dem Stand?

Trump: Nein, der Typ hinter Ihnen hält ein Schild hoch, auf dem er draufsteht. Und außerdem steht da, dass er nicht zu meiner Angelobung gekommen ist, obwohl er eingeladen war. Das kann ich gar nicht leiden!

profil: Er hat ja immerhin Susanne Fürst als Stellvertreterin geschickt.

Trump: Wer ist Susanne Fürst?

profil: Ja, das fragen sich viele. Hören Sie, Mister President, das Ganze ist natürlich ein ungeheurer Affront, der an sich per se schon nach einem Strafzoll schreit, das räume ich ein. Aber Sie müssen das wirklich entschuldigen. Kickl hat gerade wirklich wenig Zeit, er ist nämlich gerade dabei to make Austria great again.

Trump: So wie ich?

profil: Ja. Genau so.

Trump: Na ja. Echte Profis wie ich brauchen dazu nicht so lange, sondern machen das zwischen dem 16. und 17. Loch. Aber gut: Wenn ich wenigstens sein Idol bin, dann schau ich mir die Sache noch einmal an.

profil: Nun ja, Idol ist vielleicht auch ein wenig übertrieben. Da ist ehrlich gesagt schon noch ein anderer vor Ihnen.

Trump: Was? Wer?

profil: Sagen wir so: Der russische Geheimdienst ist dem Vernehmen nach entzückt über die Möglichkeit, die Geschäftsbeziehungen zum offiziellen Österreich in Bälde wiederaufnehmen zu können.

Trump: Oh! War euer Volkskanzler auch in Moskau in einem Hotelzimmer und hat dort mit einheimischen Soziologie-Studentinnen völkerverbindende Maßnahmen diskutiert?

profil: Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Er findet den Wladimir einfach so cool. Aber Sie müssen ihm zugutehalten, dass er ansonsten ganz auf Ihrer Linie ist. Er wird mit Ihnen gemeinsam die Welt retten: vor Windrädern, Wissenschaftern – und Widerrede!

Trump: Hmm. Na gut. Soll sein. Und: Ich finde Wladimir ja auch voll cool. Aber wir müssen noch etwas klären: Zahlt denn Österreich wenigstens ordentlich in die NATO ein?

profil: Nein, leider nicht. Wir sind da gar nicht drin.

Trump: Aha. Und wer verteidigt euch im Fall des Falles?

profil: Äh … die NATO. Hoffentlich.

Trump: Ach ja? Und wenn nicht?

profil: Dann können wir noch die John-Otti-Band an die Grenze stellen.

Trump: Verstehe. Nun, die soll schon mal zu üben anfangen. Und was die Zölle betrifft, sagen wir … 50 Prozent auf alles.

profil: Gibt es keinen Freundschaftspreis?

Trump: Das ist der Freundschaftspreis.

profil: Das ist aber schon ziemlich heftig.

Trump: Na gut. 40 Prozent – und ihr kauft eine Milliarde von meinen Krypto-Trumps.

profil: Ich fürchte, ich bin nicht verhandlungsbefugt. Aber ich werde es weiterleiten.

Trump: Außerdem müsst ihr jetzt endlich mehr amerikanische Lebensmittel kaufen.

profil: Wenn das die Bauernkammer hört, ist Wien morgen voll mit Traktoren.

Trump: Habt ihr so viele Bauern?

profil: Überhaupt nicht. Aber die paar haben viele Traktoren.

Trump: Euer Problem. Und ihr müsst auch mehr amerikanische Autos kaufen.

profil: Das wird auch nicht funktionieren. Von denen schaut keines aus wie ein Golf.

Trump: Aha. Zusammengefasst kann man also sagen: Ihr habt mir nicht viel zu bieten.

profil: Ich räume ein, Susanne Fürst reicht möglicherweise nicht aus. Was wäre, wenn wir um Harald Vilimsky erhöhen?

Trump: Was soll ich mit dem?

profil: Der ist vielseitig verwendbar. Zwiebelschneider oder Tischtennisnetzhalter oder …

Trump: Einen Vorkoster könnte ich brauchen.

profil: Das kann er besonders gut!