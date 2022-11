Schilfbürgerstreich

Und falls der Herr Pogo aber doch noch irgendwie mitmischen wollte, no, dann könnte sie ihm ja in bewährter SPÖ-Manier ein Amterl anbieten. Und zwar dafür, dass im Gegenzug die Bierpartei zur Gänze der SPÖ beitrat. So weit lagen die zumindest einmal ganz rudimentären Zielsetzungen ihrer jeweiligen Volksparteien ja gar nicht auseinander. („SPÖ und Bier? Was Gott vereint hat, soll der Mensch nicht trennen!“, hatte Pam vor zu scherzen, in ihrer bekannt leutseligen Art. Dieser Wlazny hatte ja keine Chance. Er wusste es nur noch nicht.) Und dann sollte er halt Kulturminister werden. Oder irgendwas anderes Mittelwichtiges. Hauptsache, er stand ihr nicht im Weg.

Nein, der toxische Pannonische würde sicher nicht verhindern, dass Pam ins Bundeskanzleramt einzog. Der nicht – und auch niemand anderer. Pam hatte da nämlich einen Plan. Sie hatte schließlich immer einen Plan. Und der ging so: Zuerst würde sie irgendwann einmal, in einem wirklich unbeobachteten Moment, Dominik Wlazny auf Knien anflehen, mit seiner Bierpartei bitte, bitte nicht bei der Nationalratswahl anzutreten. Und sie war sehr guter Hoffnung, dass sie ihm das ausreden können würde. Denn der Herr Dr. Pogo war ja vernünftig und anständig. Und wenn sie sich so von Ärztin zu Arzt unterhielten, dann würde er sich vor allem einem Argument kaum verschließen können: dass sein Antreten in Wirklichkeit ja nur dem Kickl nützen würde. (Ganz im Gegensatz zu ihrem eigenen Antreten übrigens. Denn nur sie konnte einen Wahlsieger Kickl verhindern. Das sagten zwar vielleicht keine von Doskozil gefälschten Umfragen – aber ihr Bauchgefühl. Und konnte irgendwer mehr verlangen?)

Was war das denn bitte wieder für eine absurde Diskussion? Und vor allem: Wie oft kam die denn noch? Es war doch vollkommen lächerlich, auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, Pam könnte nicht die nächste Spitzenkandidatin der SPÖ sein. Fand Pam. Diese ganze unappetitliche Debatte war ja ohnehin wieder nur hochgekocht, weil es die sattsam bekannte Frau Beinschab ganz offensichtlich geschafft hatte, in aller Stille eine neue Karriere zu starten. Und zwar bei den ebenso behände schilf- wie ehrabschneidenden, angeblich auch irgendwie roten Falotten aus dem Burgenland. Wenn bei einer Umfrage herauskam, dass die Bundes-SPÖ mit Doskozil an der Spitze deutlich besser abschneiden würde als mit Rendi-Wagner – was anderes als ein plumpes Fake konnte die denn schon sein?

Ganz Europa würde interessiert auf diese erfrischend neue Konstellation mit dieser so ungeheuer charismatischen Frauenfigur an der Spitze blicken. Weil sie klarerweise ein Hoffnungsschimmer sein würde, ein großartiger progressiver Gegenentwurf zur reaktionären Finsternis, die sich ansonsten gerade anschickte, ein europäisches Land nach dem anderen zu verdunkeln. Eine Role Model würde Österreich in der EU sein, jawohl, und zwar endlich einmal eines ohne rechte Schlagseite. Und dann musste man auf der realpolitischen Seite ja auch noch ins Kalkül ziehen, wie ungeheuer stabil diese Koalition nebst allen anderen Vorteilen, die sie mitbrachte, auch noch sein würde! Schließlich würde sie ja auch die allererste überhaupt in Österreich sein, die bombenfest auf gleich vier Beinen stand. Unstürzbar quasi. Dass die vier Beine möglicherweise nicht notgedrungen immer alle gleichzeitig in dieselbe Richtung wollen würden – na und? Bei den Lipizzanern taten sie das ja auch nicht immer. Und was passierte? Die Leute applaudierten genau deshalb!



Genau so würde es kommen. Und Pam hatte auch alles, was nötig war. Alles, was sie dazu befähigte, die überzeugende Anführerin dieses sozialdemokratischen Revivals zu sein. Es brauchte maximal ein paar kleine Anpassungen. Ein wenig Feinschliff. In der Asylfrage zum Beispiel. Da musste Pam nur von heute auf morgen auf einmal das sagen, was Doskozil sagte.



Das würde sicher enorm helfen. Und es würde auch niemand irgendwie seltsam finden.