Schon wieder die größte Gesundheitsreform aller Zeiten

Wir leiden unter Fachkräftemangel im medizinischen Bereich. Das wird nur zu stemmen zu sein, wenn der niedergelassene Bereich gestärkt und in Form von Primärversorgungszentren ausgebaut wird. Dass der mit den Ländern vereinbarte Finanzausgleich nun ausgerechnet wieder die Spitalsambulanzen stärken soll, steht auf einem anderen Blatt. Aber auch der nächste Gesundheitsminister soll ja eine Chance auf „die größte Gesundheitsreform der letzten Jahrzehnte“ haben. Man kann Rauch aber zugestehen, etwas geschafft zu haben. Gleichzeitig ist er drauf und dran, den größten Paradigmenwechsel zu Lasten von Patienten einzuleiten. Er will im Ministerium ein Medikamentenboard einrichten, das darüber entscheidet, welche Medikamente in Spitälern eingesetzt werden dürfen. Das hat einen vernünftigen Hintergrund: Bisher haben Patienten nämlich nicht in allen Landeskrankenhäusern dieselben Therapien bekommen. In der Steiermark zum Beispiel wurden teure Krebstherapien häufig nicht bezahlt, die in Salzburg aber zum Einsatz kamen. Der Grund, warum das so gehandhabt wurde, war wohl ein wirtschaftlicher: Die Spitalskosten sind für die Länder in den vergangenen Jahren teils explodiert. Obwohl Rauchs Ansinnen richtig ist, nämlich die Behandlung der neun Länder zu vereinheitlichen, ist der Schluss, den er daraus zieht, falsch. Das Board soll nämlich auch über den Einsatz von teuren und seltenen Medikamenten nach wirtschaftlichen Kriterien entscheiden. Der Wert eines Menschen und seine Gesundheit haben damit ein Preisschild bekommen.