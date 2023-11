Andreas Babler spricht gerne in dramatischen Bildern: Er wolle wieder aufbauen, was andere mit der „Abrissbirne“ zerstört hätten. Dazu zählt für den roten Parteichef auch das Gesundheitssystem, das in den letzten 20 Jahren von Schwarz-Blau „mit einer massiven Radikalität zusammengeschossen“ worden sei, wie er im ZiB2-Interview mit Armin Wolf ausführte.

Was Babler unterschlägt: In den letzten 20 Jahren war das Gesundheitsressort fast die Hälfte der Zeit, konkret von Dezember 2008 bis Dezember 2017, sozialdemokratisch geführt. Und freilich wurde auch unter roten Gesundheitsminister:innen über einen drohenden Ärztemangel diskutiert. 2013 beklagte beispielsweise der damalige Wiener Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres fehlende Allgemeinmedizin-Stellen in der Bundeshauptstadt: „Es gab 48 Ausschreibungen für Allgemeinmedizin-Stellen. Für zehn gab es nur je einen, für sieben Stellen gar keinen Bewerber“. Der damalige Gesundheitsminister hieß Alois Stöger, SPÖ. Und im Herbst 2017, zum Antritt der schwarz-blauen Koalition, beklagte die Ärztekammer wiederum Missstände im Gesundheitssystem und forderte die künftige Bundesregierung dazu auf, Maßnahmen zu setzen - nachdem das Gesundheitsministerium fast ein Jahrzehnt in roter Hand gewesen war.

Im Interview mit dem Standard wurde Babler dann noch konkreter bei der Frage, was die Gesundheitsmisere aus seiner Sicht ausgelöst hat. Auf die Frage, wo er einen Sozialabbau ausmache, bediente der SPÖ-Chef sein liebstes Feindbild.