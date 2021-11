Sebastian Kurz: Jäger des verlorenen Schatzis

Kurz: Was soll das jetzt heißen, der Herr Landeshauptmann Platter hat keine Zeit? Sie wissen wohl nicht, wer ich bin! Was? Das wissen Sie sehr gut? Und genau das ist das Problem? Also, das ist ja …! Jetzt passen Sie einmal auf: Wenn Sie vor einem Monat so mit mir geredet hätten, dann hätten Sie sich morgen in der Früh vielleicht noch bewerben können als Aushilfsgermknödelabtropferin in einer sehr nordseitigen Skihütte in Ischgl. Und ich mit meinen Beziehungen hätte sogar noch dafür gesorgt, dass Sie nicht einmal mehr den Job bekommen, Sie …, Sie … Was? Wer wird hier ausfällig? Ich? Ich werd überhaupt nicht ausfällig. Ich hab immer gesagt, wir beteiligen uns nicht an Schmutzkübelkampagnen. Das sind immer nur die anderen. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt in aller Nüchternheit feststellen: Sie sind schon eine selten blöde Funsen!! Hallo? Hallo? Weg ist sie. Na ja. War eh net so schlecht fürn Anfang.

Kurz: Ja, grüß! Dich! Gott! Mein lieber Hermann! Hollodaro, und a Gaudi muaß sein! Gut schaust aus! So richtig zünftig! Alles senkrecht auf der Alm? Ha?

Schützenhöfer: --.

Kurz: No, da verschlagt’s dir glei die Red bei so viel Jovialität, was? Na ja egal, schadet eh nix, wenn du einmal still bist, des kömma ja sogar schon einmal als Schritt in die richtige Richtung betrachten, net wahr? Jedenfalls, warum ich mit dir zoomen wollt: Ich fang ja schon an, an meinem Comeback zu arbeiten, und da muss ich mir natürlich zuallererst einmal sicher sein, dass diejenigen, die immer mein größter Rückhalt waren, es noch immer sind – oder es wieder werden: meine Provinzen!

Schützenhöfer: --.

Kurz: Und du warst ja doch einer von denen, die als Erste ein bissl vergessen haben, wem sie ebenso unverbrüchliche wie ewige Treue geschworen haben. Und jetzt wollt ich dich fragen: Bist du in der Zwischenzeit in dich gegangen? Und zur Besinnung gekommen? Bereust du?

Schützenhöfer: --.