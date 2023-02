Siamesische Zwillinge

Über die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ ergießt sich gerade eine Welle von Hohn, seit bekannt wurde, dass zwei ihrer tapferen Stadt-Guerilleros einen Gerichtstermin in Stuttgart wegen einer vorangegangenen Klebe-Aktion leider nicht wahrnehmen konnten – weil sie nämlich nach Thailand geflogen waren. Die „Letzte Generation“ reagiert jetzt auf diese bedauerliche Makro-Aggression, wie es heutzutage bei den immer zahlreicheren von Natur aus seeehr empfindsamen jungen Menschen handelsüblich ist: mit tief beleidigtem Unwohlsein. Und mit dem beliebten Stilmittel des Whataboutisms: Denn Doppelmoral, so der kluge Konter, gebe es bei den bösen Kritikern ja wohl auch! Und, besonders putzig: Die beiden modernen Helden seien ja auch gar nicht als Klima-Kleber ins Südostasiatische gejettet – sondern als Privatpersonen! Es geht eben nichts über eine gesunde Work-Life-Balance.

Aber was, wenn das viele zwar sehr wohl einsehen, aber gleichzeitig finden, dass sich das Blockieren des Frühverkehrs, damit die Leute nicht in die Arbeit fahren können, eher nicht so gut mit fröhlichen Urlaubs-Fernflügen verträgt? Dass man also mit einem Balken im eigenen Auge vielleicht eher nicht so vehement auf Splittersuche in anderen Augen gehen sollte?

KK1

Diese dauernde Moralisiererei geht mir sowas von auf die Nerven!

Wir könnten uns nicht einiger sein.

KK1

Das ist echt eine erbärmliche Reaktion darauf, dass wir die schwere Bürde auf uns nehmen, den unbedarften Normalbürgern detailliert zu erklären, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wer nicht hören will, muss halt fühlen.

KK2

Und außerdem: Was haben wir denn schon groß gemacht? Ich meine, wenn wir uns Dreadlocks geflochten hätten, na gut. Oder bei einer sich selbst als Ligusterhecke lesenden Person rücksichtslos ein falsches Pronomen verwendet. Aber so? Dieses Flugzeug wäre schließlich auch ohne uns geflogen!

Und außerdem waren Sie ja als Privatpersonen unterwegs und nicht als Klimaschützer.

KK1

Nun, einerseits haben wir die Erholung dringend gebraucht. Wir sind schließlich permanent Belastungen ausgesetzt, die ihr Nine-to-five-Systemlemminge ja überhaupt nicht kennt.

profil: Ja. Vor allem Ihre Handflächen.

KK2

Aber da es sich um eine Berufung handelt, sind wir natürlich nie ganz privat. Ich hätte beinahe Übergepäck gehabt, wegen der vielen Suppendosen im Koffer. Ich musste meine ganzen antikolonialistischen Soli-T-Shirts zu Hause lassen.

Aber Sie hätten die Suppe doch auch in Thailand kaufen können.

KK1

Das war uns zu riskant. Wir waren uns nicht sicher, ob die dort in der Dritten Welt Bio-Tomatensuppe aus einer selbstverwalteten Kooperative von alleinerziehenden Transgender-Migrant:innen haben.

Eine berechtigte Sorge. Aber wo haben Sie die denn dann hingeschüttet?

KK2

Auf so eine peinliche goldene Buddhastatue. An der wir uns dann natürlich auch noch angeklebt haben.

Und was haben die Thais gemacht?

KK1

Die sind leider im richtigen Umgang mit zivilem Ungehorsam noch nicht so geschult und haben extrem brutal reagiert.

Oje! Hatten sie am Ende keine Handcreme mit?

KK2

Sie haben uns zwei Tage dort kleben lassen.

Das ist ja nicht zu fassen! Aber… kennen Sie vielleicht das Sprichwort: „When in Rome, do as the Romans do“?

KK1

So ein Blödsinn! Das wäre ja übelste Cultural Appropriation! Aber das versteht einer wie Sie vermutlich nicht.

Nun ja. Sie werden es zwar vielleicht nicht glauben, aber selbst alte weiße Männer waren in aller Regel auch einmal jung und deppert.

KK2

OMG! Hörst du, was der ahnungslose Boomer da sagt?

KK1

Voll cringe! Der glaubt echt, mit uns mithalten zu können.

Na gut. Ich geb mich geschlagen.