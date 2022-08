Siobhán Geets: Beleidigt sein ist kein Argument

Die einflussreichsten Gegner der Meinungsfreiheit sind nicht die religiösen Fanatiker, sondern selbst ernannte westliche Moralisten. Sie geben vor, Minderheiten zu schützen, betreiben aber tatsächlich (Selbst-)Zensur, um unangenehme Debatten schon im Vorfeld abzudrehen. Ausgerechnet jene, die anderswo, etwa der katholischen Kirche gegenüber, keineswegs vor Kritik zurückschrecken, verpassen sich selbst einen Maulkorb, wenn es um den Islam geht.

Es gibt kein Recht darauf, nicht verarscht zu werden. Beleidigtsein ist kein Argument, Gewalt keine legitime Antwort auf „Verletzungen religiöser Gefühle“. Man tut Muslimen keinen Gefallen, wenn man gegenüber Fanatikern aus ihren Reihen Milde walten lässt. Die allermeisten Muslime im Westen sind nicht mit Todesurteilen gegen Kritiker einverstanden. Man sollte nicht glauben, dass Zensur jemanden schützen kann.

„In dem Moment, in dem man eine Reihe von Ideen für immun gegen Kritik, Satire, Spott oder Verachtung erklärt, wird die Freiheit des Denkens unmöglich“, sagte Rushdie 2015.

Man kann es auch so sagen: In einer Gesellschaft, die freie Meinungsäußerung achtet, muss jede Gruppe Spott und Beleidigungen aushalten – und wenn nötig mit Worten dagegenhalten. Zensurieren wir hingegen alles, was jemanden kränken könnte, wäre der Schaden unermesslich. Uns würde einiges entgehen, nicht nur an Weltliteratur.