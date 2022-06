Siobhán Geets: Volle Kraft rückwärts

Viele Jahrzehnte wurde dafür gekämpft, fast ein halbes Jahrhundert lang hat es gehalten, nun ist damit Schluss: Am Freitag hat das Oberste Gericht in den USA das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Damit ist die Grundsatzentscheidung Roe v. Wade passé. Das Urteil von 1973 ermöglichte Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, heute etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche.

Künftig können die Bundesstaaten ihre eigenen Gesetze beschließen. Mehr als ein Dutzend hatten bereits Entwürfe zur Abschaffung des Abtreibungsrechts in der Schublade, die direkt nach der Urteilsverkündung in Kraft traten oder das bald werden. Noch einmal so viele haben strenge Gesetze angekündigt. Damit werden Schwangerschaftsabbrüche bald im halben Land verboten oder zumindest stark eingeschränkt sein.

In Louisiana, einem Bundesstaat, in dem immer noch Todesurteile vollstreckt werden, gehen die Republikaner sogar so weit, befruchteten Eiern Persönlichkeitsrechte zusprechen zu wollen. Abtreibungen würden damit – egal zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft – mit Mord gleichgesetzt.

Zwar befürwortet eine Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung - rund 85 Prozent - laut Umfragen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Doch die Demokraten von US-Präsident Joe Biden können wenig ausrichten. Ein geplantes Bundesgesetz zum Recht auf Abtreibung ist im Senat zum Scheitern verurteilt. Gelingt den Demokraten kein – äußerst unwahrscheinlicher - Erdrutschsieg bei den Kongresswahlen im Herbst, wird sich daran nichts ändern.

Für den Supreme Court, dem die Präsidentschaft von Donald Trump eine Mehrheit konservativer Richter gegenüber Liberalen beschert hat (es steht 6 zu 3), ist das Urteil eine Zäsur. Bisher wurden frühere Urteile gekippt, um Grund- und Freiheitsrechte zu garantieren. So urteilte der Supreme Court 1967, dass ein Verbot von Ehen zwischen Weißen und Schwarzen, wie es in 16 Bundesstaaten existierte, verfassungswidrig sei. Die Entscheidung sorgte für mehr Grundrechte. Jetzt ist das Gegenteil geschehen.