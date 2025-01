Speed kills, Version Blau-Schwarz 2.0

Plötzlich ging es rasend flott. Ein Wochenende, mehr Zeit brauchten FPÖ und ÖVP nicht, um Milliarden ausfindig zu machen und die Budgetsanierung zu fixieren. Die drängendste Herausforderung der Republik: prompt erledigt. Am Freitag erst starteten die Koalitionsverhandlungen zwischen Blau und Schwarz, am Montag lag ein grober Haushaltsfahrplan vor, am Donnerstag Budgeteckdaten, mit denen ein EU-Defizitverfahren vermieden werden soll. Sechs Milliarden in sechs Tagen: Gedacht als schlagender Beweis dafür, was alles geht, wenn zwei entschlossene Partner energisch Probleme anpacken. Das ist auch ein bewusster Kontrapunkt zu den quälend zähen Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos. Dort wurde monatelang in x Untergruppen von Hunderten Verhandlern auf 306 Seiten bis ins letzte Detail festgehalten, worüber (Un-)Einigkeit besteht – FPÖ und ÖVP hingegen reichten wenige Tage, vier Seiten Papier und ein paar Überschriften.

Kommt Ihnen bekannt vor? Kein Wunder. Klingt alles verflixt nach einer Neuauflage von „Speed kills“, dem Motto, das ÖVP-Klubchef Andreas Khol seinerzeit im Jahr 2000 als Arbeitsprinzip der schwarz-blauen Koalition ausgab. Tempo, Tempo, Tempo! Wer Debatten und Widerstände vermeiden will, muss rasend schnell handeln. Hauptsache, schnelle Schlagzeilen: Nach dem Muster regierte auch Türkis-Blau ab 2017. Knackiger Titel und plakatives Ziel in einer „Punktuation“, Details folgen irgendwann. Große Show, wenig Inhalt, viel Verpackung.