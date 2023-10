Tabuthema Pension: Ignorieren nützt niemand

Denn die Zahlen sprechen eine überdeutliche Sprache: Satte 30 Milliarden Euro buttert der Staat nächstes Jahr in Pensionen – damit geht ein Viertel aller Ausgaben nur für Alterssicherung drauf. Oder, anders gerechnet: Die Summen, die in Pensionen fließen, sind sechs Mal so hoch wie die Gelder für Klima, Umwelt und Energie – kein Wunder, dass für diese Zukunftsausgaben dann die Mittel fehlen. Wegschauen und abwarten wird nicht weiterhelfen, im Gegenteil: Seit Anfang der 1970er-Jahre hat sich die Zahl der Pensionistinnen und Pensionisten mit 2,5 Millionen Menschen fast verdoppelt, gleichzeitig erhöhte sich die Lebenserwartung um fast zehn Jahre. Das wäre eigentlich eine gute Nachricht. Nur: Das Alter, in dem Menschen in den Ruhestand wechseln, blieb seit den 1970er-Jahren mit rund 62 Jahren bei Männern und 60 Jahren bei Frauen so gut wie gleich. Man muss wirklich keinen Nobelpreis in Versicherungsmathematik gewonnen haben, um grob kalkulieren zu können, dass sich das auf Dauer schwer ausgehen kann.

Demografie ist keine Raketenwissenschaft. Die Probleme im Pensionssystem kommen alles andere als überraschend – doch alle Warnungen wurden locker beiseite gewischt: Eigentlich sollte seit dem Jahr 2017 eine sogenannte Alterssicherungskommission das Pensionssystem überwachen. Ihr Leiter warf allerdings vor zwei Jahren frustriert das Handtuch, weil die Politik seine Ratschläge einfach in den Wind schlug. Seither hat die Kommission keine Leitung mehr. Und die Langfristgutachten erscheinen nicht. Auch ein Weg, ein Dilemma totzuschweigen. Aber wirklich kein zukunftsträchtiger.