„Verhindere einen verheerenden Sieg populistischer Parteien bei der Landtagswahl 2024, indem du deine beiden Stimmen taktisch klug einsetzt.“ Die Initiative „Taktisch Wählen“ bot vor der Wahl im deutschen Bundesland Brandenburg ein besonderes Service an: Auf einer Homepage konnten Wähler:innen die strategischen Auswirkungen ihrer Stimmabgabe durchrechnen lassen. Dabei ging es klar darum, durch gezielt taktisches Wählen unerwünschte Fraktionen zu schwächen – statt gewünschte Positionen zu stärken. Im Interview mit der „Zeit“ warb parallel dazu eine Kandidatin der Grünen in ihrem Wahlkreis dafür, nicht die Grünen, sondern strategisch die aussichtsreichere SPD zu wählen – um ein AfD-Direktmandat zu verhindern. Sogar CDU-Politiker und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach eine Wahlempfehlung für die Sozialdemokraten im Nachbarbundesland aus. Mehr Taktik geht nicht mehr.

Die SPD wurde bekanntlich erste Kraft in Brandenburg, die CDU stürzte ab, die Grünen haben es nicht in den Landtag geschafft. Aber: Ein erster Platz für die AfD konnte verhindert werden. Was die einen als gelungenen Schulterschluss gegen rechts feiern, macht andre nachdenklich. Denn der praktischen Preis, den kleinere Parteien für die taktische AfD-Verhinderung zahlten, ist groß.