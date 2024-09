Ich bin ein Transmann und gerade dabei, meine amtliche Geschlechtsbezeichnung zu ändern. Das ist alles nicht so einfach. Ich brauche mehrere psychologische Stellungnahmen, die von den Behörden geprüft werden müssen. Erst dann kann ich mir einen neuen Reisepass und Personalausweis besorgen. Warum ich jetzt um meine eigene Sicherheit fürchte, hat nicht nur mit der Nationalratswahl zu tun. Aber diese Wahl ist natürlich entscheidend, wie es in Zukunft weitergeht. Es kann nicht sein, dass populistische Politikerinnen und Politiker die Rechte von queeren Menschen praktisch mit Füßen treten. Wie zuletzt der oberösterreichische FPÖ-Landtagsabgeordnete Michael Gruber, der in einem Video mit dem Titel ‚Aufräumen für Österreich‘ davon spricht, dass es an der Zeit sei, ‚Normalität für unsere Gesellschaft‘ herbeizuführen – und während er das sagt, eine Regenbogenfahne zusammenknüllt und sie in den Mistkübel wirft. So etwas ist öffentliche Diskriminierung. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass menschenverachtende und diskriminierende Rhetorik in der Politik salonfähiger geworden ist.