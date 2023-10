Da schau her, interessant! Und was hat Sie bewogen, nach Hause zurückzukehren?

Ich bin in Bochum aufgewachsen.

Oder Geröll am Hindukusch, höhö.

Woher können Sie eigentlich unsere Sprache so gut? Ich mein, Deutsch-Talibanesisch-Übersetzer gibt es ja sicher nicht wie Sand am Meer.

Sagen Sie, wie is bitte noch mal der Name von dem Herrn Außenminister? Ich hab ihn mir beim ersten Mal hören leider nicht ganz dermerkt.

Kein Problem. Das ist sogar ganz in unserem Sinne.

Seine Exzellenz erinnert an die Abmachung, das Thema Bürgerrechte im Allgemeinen und Frauenrechte im Besonderen bei diesem Gipfeltreffen zwischen den von Allah auserwählten Königen Kabuls und den zukünftigen Machthabern Österreichs nicht zur Sprache zu bringen.

Und nach dem haben Sie zu Hause mit dem bei uns erworbenen Wissen eine Bilderbuchkarriere hingelegt! Also wenn das kein Musterbeispiel für eine erfolgreiche Repatriierung ist, dann weiß ich auch nicht.

Dolmetscher

Seine Exzellenz meint, dass Allah in der Bestrafung seiner Feinde immer schon sehr erfinderisch war.

Hübner

Was aber natürlich auch nicht heißen kann, dass wir diese Lücke einfach mit Afghanen auffüllen. Ihr müsst eure Leute irgendwie zurückhalten, was weiß ich, mit Mauern, Stacheldraht, Minen, Raketenwerfern – ortsüblich halt. Weil, wenn die zu uns kommen, ist ja eines auch klar: Wir sind kein guter Einfluss!

Mölzer

Und es muss außerdem eh ausreichend Arbeitsplätze im eigenen Land geben, wenn man sich das so anschaut: Geheimpolizei, Religionspolizei, Sittenpolizei, Folterknechte, Henker – da gibt es doch um Gottes willen wahrlich genug zu tun.

Hübner

Oder eure vielen Pfarrer – was das allein Jobs sind! Bei uns ist ja jeder Zweite aus Nigeria. Und dann das ganze Personal, das an den vielen schönen Koranschulen, die Sie uns auf den Fotos gezeigt haben, gebraucht wird. Vom Religionslehrer über … den nächsten Religionslehrer … äh, bis runter zum Schulwart halt, der in der großen Pause die Wurschtsemmeln verkauft …

Mölzer

Johannes! Wurschtsemmeln??

Hübner

Ah so, Blödsinn. Dings hab ich natürlich gmeint …, Regionalküche. Also eingelegte Schafsaugen und so.

Dolmetscher

Seine Exzellenz meint, es wäre einfacher, die stolzen Söhne Afghanistans im Land zu halten, wenn der Westen das finanziell unterstützte.

Mölzer

Na ja …, des wird leider nicht gehen, wenn wir einmal am Ruder sind. Nicht einmal irgendwie unter der Decken, das ist einfach zu riskant. Weil, wenn’s uns da draufkommen, kömma uns „Unser Geld für unsere Leut“ aber so was von einrexen.

Hübner

Was wär aber mit Handel? Handel könnten wir schon treiben, oder? Aber was exportiert ihr denn noch außer Teppichen für Hofratswitwenvillen?

Dolmetscher

Rohopium.

Mölzer

Das brauch ma nicht. Unser Opium für das Volk ist FPÖ-TV und die Facebookseite vom Kickl.

Dolmetscher

Seine Exzellenz kennt diese Seite. Ich übersetze immer die Postings ihres Parteivorsitzenden.

Hübner

Wirklich? Erstaunlicher Bursche. Und was sagt er so zum Kickl?

Dolmetscher

Gute Ansätze. Bis auf die Religion natürlich. Aber sonst …

Mölzer

Das richten wir ihm gerne aus. Lob hört er immer gern.

Hübner

Der wird überhaupt eine Batzen Freud haben, wenn er von unserer Fact-Finding-Mission hört.

Mölzer

Aber was haben wir denn jetzt eigentlich für Facts gefunden?

Hübner

Na ja … Sie san da definitiv anders. Und auch wieder nicht.

Dolmetscher

Dies ist auch das Kernelement der Erkenntnisse, die seine Exzellenz gewonnen hat.

Mölzer

Das heißt also: Dieses Treffen war für beide Seiten ein voller Erfolg! Was will man mehr?

Hübner

So geht Reisediplomatie!