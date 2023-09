Das ist der Mann, der die FPÖ zu den Taliban brachte

„Islam statt daham“ gilt dieser Tage bei den Ex-FPÖ-Abgeordneten Andreas Mölzer und Johannes Hübner. Sie tätigten dieser Tage eine skurrile Reise: zu den Talibanführern nach Afghanistan, die dort ein Regime eingeführt haben, das der Rest der Welt nicht anerkennt?

Nur, wie kommt man zu denen eigentlich? Ruft man da an? Schreibt ein Email? Des Rätsels Lösung ist ein Mann, der in Aufzeichnungen nur am Rande zu sehen ist.

Es handelt sich um Moustafa Eltelby, einen ägyptischen Gynäkologe, der in Wien-Brigittenau ordiniert und seit vielen Jahren beste Verbindungen hat. In die eine Richtung zur FPÖ, in die andere zu ägyptischen Oppositionellen. Dazu zählt auch die ägyptische Muslimbruderschaft, die mit den Taliban kooperiert.