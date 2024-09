Bullshit für alle

Die Manipulation kann sehr subtil sein. Der Chatbot sagt uns, was wir hören wollen, und plötzlich erscheint uns eine bestimmte Option in einem besseren Licht. Wir glauben, dass wir die Entscheidung aus eigenem Antrieb getroffen haben. In Wirklichkeit hat die KI unseren Willen in eine bestimmte Richtung gelenkt.

Von Thomas Vašek