Pauschale Extrempositionen führen in der KI-Debatte zu nichts, Besserwisserei ist ebenso fehl am Platz wie haltlose Spekulation. Die Behauptung, ein KI-Sprachmodell wie ChatGPT sei nur ein strunzdummer, nutzloser Plapperautomat, ist genauso lächerlich wie die Warnung vor einer Superintelligenz, die uns schon morgen womöglich alle auslöschen wird. Wir sind schlicht nicht in der epistemischen Position, um sagen zu können, was KI „wirklich bringt“. Mit anderen Worten: Wir wissen es nicht nur nicht – wir können es nicht wissen.

Niemand kann heute sagen, wie sich die Systeme weiterentwickeln. Wir haben keine Ahnung, welche Fähigkeiten sie in zwei oder fünf Jahren haben werden. In gewissem Sinne wissen wir nicht einmal, was sie bereits heute können. Vielleicht ist aber auch die Frage falsch gestellt. Es geht nicht primär darum, was KI wirklich kann. Die Frage ist vielmehr, was wir von der KI wollen. Welchen Nutzen wir von ihr erwarten. Das ist eine ganz andere Perspektive.