Traumhochzeiten: Schade ums Geld?

Also wirklich! Darf man so denken? Wo bleibt da die Romantik? Das Geld steckt eben in unvergesslichen Erinnerungen. Sind die nichts wert?

Eigenartigerweise erinnern sich die Beteiligten gerade an nicht so geglückte Momente. An den Ring, der ihm hinuntergefallen ist, als er ihn ihr anstecken sollte, daran, wie sie beim Hochzeitstanz beschwipst aus der Kurve gewalzt ist, an das kotzende Kind ihrer Schwester, an den Brummschädel vom Schnaps. Selektierendes Gedächtnis halt, wird vielleicht wieder andere Bilder auswählen, wenn der derzeitige Frust abgeklungen ist.