Elfriede Hammerl über Alice Schwarzer: Ikone und Hassfigur

Ihr Widerstand entzündete sich nicht zuletzt an der Frage der reproduktiven Selbstbestimmung, genauer an der passiven Rolle, die ihnen zugewiesen wurde. Sie sollten empfangen, gebären und Kinder großziehen, wie viele es auch waren. Es gab keinen Anspruch auf eine halbwegs effektive Empfängnisverhütung, weder moralisch noch praktisch, und Schwangerschaftsabbrüche waren streng verboten, auch in Frankreich, wo Alice Schwarzer damals wohnte.

Im brodelnden Paris der Student:innen-Revolten erlebte sie, man kann es in ihren Erinnerungen nachlesen, eine Gesellschaft im Aufbruch, erregte Diskussionen, Demonstrationen, einen Aufstand gegen die Willkür des Establishments. In dieser Atmosphäre, wo in hitzigen Wortgefechten bruchsichere Überzeugungen gebrannt wurden, lernte die junge Schwarzer Durchsetzung und Frustrationstoleranz, und aus den lustvollen Erfahrungen jener Jahre bezieht sie wohl bis heute ihre Freude an Auseinandersetzungen.

Nachdem sich im April 1971 prominente Französinnen, unter ihnen Simone de Beauvoir und Catherine Deneuve, in der Zeitschrift „Le Nouvel Observateur“ zu Schwangerschaftsabbrüchen bekannt hatten, initiierte Schwarzer das Pendant dazu in Deutschland. 374 Frauen, darunter Romy Schneider und Senta Berger, erklärten in einer Coverstory des „stern“: „Wir haben abgetrieben!“ Bis heute ist unbestritten, dass diese Aktion maßgeblich zur deutschen Indikationslösung beigetragen hat, wonach eine Abtreibung unter bestimmten Umständen straffrei bleibt.

Ein eindeutiges Verdienst also. Aber die Angst und die Verzweiflung, die unerwünschte Schwangerschaften einmal ausgelöst haben, sind mittlerweile in Vergessenheit geraten. Genauso wie ein Eherecht, demzufolge Ehefrauen nur mit Einwilligung des Gatten erwerbstätig sein konnten.