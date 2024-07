Trump könnte Europa heilen

Wenn nicht noch ein Wunder passiert, wird Donald Trump die US-Wahl im Herbst wohl gewinnen und erneut Präsident werden. Das hat vor allem zwei Gründe, die beide wenig mit ihm selbst zu tun haben. Erstens: Das Schuss-Attentat hat Donald Trump zum Märtyrer gemacht. Zweitens: Die unterirdische Performance seines demokratischen Konkurrenten Joe Biden, der sich weigert, die Bühne zu räumen. In Europa galt Biden lange als gesetzt, kaum jemand glaubte ernsthaft an einen Sieg Trumps. Darauf ist man auch nicht vorbereitet – und das ist ein riesiges Problem.

Nur, wer soll in Europa mit Trump auf Augenhöhe verhandeln? Wer kann ihm die Stirn bieten? Bisher traten vor allem Deutschland oder Frankreich als einzelne Mitgliedstaaten stellvertretend für die EU tonangebend auf. Die Regierungschefs beider Länder sind nach den vergangenen EU-Wahlen aber geschwächt. Auch sonst gibt es weit und breit niemanden, der hier als starker Player auftreten könnte. Gut: Es ist anzunehmen, dass sich Ungarns Premier Victor Orbán als Trumpversteher wichtig machen würde – und vielleicht würde er sogar symbolisch zur Inauguration eingeladen werden. Es ist allerdings nicht anzunehmen, dass er wirklich etwas erreichen könnte – oder die USA dem wirtschaftlich strauchelnden Ungarn einen einzelnen Cent geben würden. Man erinnere sich an Großbritanniens Ex-Premier Boris Johnson, der sich in der Vergangenheit an Trump ranschmiss, außer warme Wort am Ende aber auch nur wenig bekam.

Apropos Großbritannien, dort wurde gerade gewählt. Es zeichnet sich ab, dass die neue Regierung unter dem Labour-Premier Keir Starmer eine deutliche Annäherung an die EU anstrebt – und das ist gut. Nach knapp zehn Jahren im wirtschaftlichen Hinterland und einem folgenschweren Brexit, verspricht Starmer das Land zu alter Stärke zurückzuführen. Ein strategisch geschickter Schritt dazu wäre, mit der EU in sicherheitspolitischen und außenpolitische Fragen gemeinsame Positionen zu suchen. Was Israel oder die Ukraine betrifft, hat das Großbritannien schon bisher getan und zeigte hier sehr eindeutig Flagge – was die Beziehungen zur EU deutlich erwärmten. Es ist anzunehmen, dass sich Großbritannien im Fall eines Trumpwahlsiegs auch als ernst zu nehmender Gegenspieler gemeinsam mit der EU aufstellen will, um auf die Weltbühne zurückzukehren.