Und wenn wir sie einfach im Stich lassen?

Ein gefährlicher Countdown beginnt, an dessen Ende eine historische Entscheidung fallen wird: Bleibt der Westen politisch und militärisch an der Seite der Ukraine oder lässt er den von Russland überfallenen Staat im Stich? In den eineinhalb Jahren seit Kriegsbeginn schien die Einheit und Einigkeit des Westens nicht in Gefahr, im Gegenteil. Der Mitte-links-Präsident der USA, Joe Biden, die konservative Regierung in Großbritannien, die liberale in Frankreich, auch die weit rechts stehende in Italien und sogar die Regierung des neutralen Österreich – sie alle standen unverbrüchlich Kyiv (Kiew) bei. Das tun sie auch jetzt – noch. Doch die Kräfte, die daran arbeiten, dass die Unterstützung der Ukraine ein Ende nimmt, werden stärker.

Beginnen wir mit der Aufzählung im eigenen Land. Die FPÖ agitiert seit Kriegsbeginn dagegen, dass Österreich trotz militärischer Neutralität Teil des westlichen Bündnisses ist. Parteiobmann Herbert Kickl wirft der Regierung vor, der „Message Control des Pentagon“ zu folgen, und kritisiert die Europäische Union, weil sie – mit österreichischer Duldung – Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert. Neu ist, dass die FPÖ ein Jahr vor der Nationalratswahl in Umfragen stabil auf Platz eins liegt und ihre Position die des offiziellen Österreich werden könnte.