Verdrängen und vertagen: Der bequeme Klima-Schwindel

Der Rekord hielt nur einen Tag. Am Sonntag, dem 21. Juli, vermeldete der EU-Dienst Copernicus die höchste jemals gemessene globale Oberflächentemperatur: 17,09 Grad. Am Montag, dem 22. Juli, wurde der Höchstwert schon übertroffen: 17,15 Grad, der wärmste bisher gemessene Tag, traditionelle Kältepole wie die Antarktis inklusive. Monatsrekorde purzeln ohnehin im Dauertakt: Seit Juni 2023 vermeldet jeder Monat neue Temperaturhöchstwerte. 2024 steuert auf den Titel „heißestes Jahr“ zu: Hitzewellen brüten von Südeuropa bis in die USA. 45,5 Grad in Portugal, 48 in Marokko. In Indien liegen Boote in ausgetrockneten Flüssen. In Bulgarien herrscht Notstand wegen tobender Waldbrände. In China jagt eine Hitzewarnung die nächste. Das Urlaubsplanschbecken Österreichs, das Mittelmeer, misst tropische 30 Grad und strotzt vor Algenschleim und Qualleninvasionen.

Unter seriösen Wissenschaftern, denen schrille Zuspitzung fremd ist, weil sie gewohnt sind, nüchtern Fakten zu analysieren, breitet sich so etwas wie Panik aus: Die Erde erhitzt sich rascher als prognostiziert – vergleichbar mit dem Tempo von 13 Hiroshima-Atombomben pro Sekunde, wie Marc Olefs von der GeoSphere Austria drastisch formuliert. Der Klimawandel passiert dramatischer als befürchtet.