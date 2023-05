Vibratoren, Dildos, Body-Mods: Leiterplatten der Leidenschaft

Im Diskurs über die menschliche Geschichte können wir nicht umhin, auch die Entwicklung von Sexualität, Pornografie und Sexspielzeug zu berücksichtigen. Angefangen bei prähistorischen Vulva-Höhlenmalereien bis hin zu den modernsten 360-Grad-Gonzo-Livestreams: Technologie, Medien und Sex waren stets untrennbar miteinander verknüpft, denn es gibt zwei grundlegende Fakten über unsere Spezies, die wir nicht ignorieren dürfen: Menschen sind sexuelle Wesen – und sie nutzen Werkzeuge. (Der Rest ist eher Spekulation.) Unsere Sinnlichkeit wird durch neue Medien und Technologien stets verändert, aber auch umgekehrt. Und das kann ich echt bezeugen, denn ich organisiere seit 2007 ein Festival namens Arse Elektronika, das sich mit der Vergangenheit und Zukunft von Eros und Technologie beschäftigt.

Nur ein paar Beispiele: Im alten China waren Dildos etwa aus Porzellan, aber ihre Ursprünge reichen noch weiter zurück. In einer Höhle in Baden-Württemberg wurde ein 28.000 Jahre alter Steinphallus entdeckt. Die subjektive Wahrnehmung dessen, was als Pornografie angesehen wird und was nicht, hat sich jedoch seit der Renaissance mit dem Wechsel der Stilepochen stark verändert. Die Medien, auf denen lüsterne (hüstel!) Inhalte dargestellt wurden, natürlich auch: von Kupferstichen zu Hentai-VR, von Tuschezeichnungen zu OnlyFans-Profilen.

Einige neue Medien wurden sogar speziell mit dem Gedanken an ihre Verwendung für „verbotene“ Inhalte entwickelt. Ein Beispiel dafür ist die Sofortbildkamera. Obwohl bereits 1947 erfunden, erlangte sie erst in den 1960er-Jahren eine größere Popularität. Die Polaroid-Kamera wurde sogar als „Swinger“ vermarktet, eine Anspielung sowohl auf die „Swinging Sixties“ als auch auf das Swingen im sexuellen Kontext. Einige der Fotos, die in privaten Haushalten aufgenommen wurden, sollten bewusst nicht zur Entwicklung in ein Fotolabor gebracht werden: die ersten DIY-Pornobilder. Das VHS-Format wiederum konnte sich vor allem dank der Unterstützung der Pornoindustrie als dominierendes Videosystem etablieren. Wegen günstigerer Lizenzgebühren als bei den (technisch viel besseren) Konkurrenzsystemen wurden mehr explizite Inhalte auf VHS veröffentlicht, und voilà: Marktanteil as fuck!

Auch der Internet-Boom der 1990er-Jahre ist stark dem Bedürfnis nach schnellem und privatem Zugriff auf Bild- und Videomaterial zuzuschreiben. An einem Punkt der Geschichte waren 80 Prozent des Internet-Traffics erotischen Inhalts, berichtet David Kushner in seinem Sachbuch „The Players Ball“. Viele der frühen Internet-Innovationen wurden von Porno-Entrepreneur:innen entwickelt und implementiert. Kleine, technikaffine Unternehmen agierten wie Mini-Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, und selbst heute noch liegen viele Patente bei Personen, die sie damals konzipiert hatten.