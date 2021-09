Vierter Lockdown – oder nicht

Zweitens: Am selben Tag wählt Deutschland. Das ist gar nicht weit weg, und von langweilig kann keine Rede sein. Die Bundesrepublik ist Österreichs wichtigster Handelspartner. Wenn Berlin hustet, hat Wien eine Lungenentzündung. Die Welt mag das wenig kümmern. Was die Welt jedoch kümmern muss: Deutschland ist hinter den USA die mächtigste Kraft unter den westlichen Demokratien – nicht militärisch, aber wirtschaftlich und als moralische sowie politische Ordnungsmacht in Europa. Durch die Stabilität von 16 Jahren, in denen Angela Merkel Bundeskanzlerin war, vergessen wir, welch Risiko einem Wechsel in Berlin innewohnt. Jede Veränderung in Paris und London führt zu globalen Machtverschiebungen, obwohl Großbritannien und Frankreich weniger an Bruttoinlandsprodukt in die Waagschale werfen.

Wir blicken also mit Neugier zum Nachbarn. Derzeit sieht es nach einem SPD-Kanzler mit Grünen und FDP aus. Diese Ampel ist, ohne Linkspartei, nicht das ganz böse Szenario, vor dem es die Industrie schaudert. Aber ein kleines Schreckgespenst bleibt es dann doch. Nach dem verrückten Donald nun der vom Alter geschwächte Biden in den USA, der unberechenbare Johnson in Großbritannien, in Frankreich 2022 Präsidentschaftswahlen – Stabilität sieht anders aus. Jedenfalls lehrt uns Deutschland, wie unvorhersehbar die Machtverteilung geworden ist. „Der Spiegel“ kommt in seinen Geschichten den Entwicklungen kaum mehr nach: Nachdem sich unsere deutschen Kollegen die grüne Kandidatin Annalena Baerbock bereits als Kanzlerin aufgemalt hatten – „Die Frau für alle Fälle“ –, wird sie in der aktuellen Ausgabe mit „Kein grüner Land“ beerdigt. In der Woche davor ereilte Armin Laschet mit „Uuuups!“ ein ähnliches Schicksal. Jetzt also Olaf Scholz? Mal sehen.