Corona in Wien: Strenge Regeln, schlechte Zahlen

Vollbremsung und Kehrtwende bei der Corona-Politik

Bürgermeister Ludwig hatte bei der Corona-Politik im Frühling eine Vollbremsung samt anschließender Kehrtwende vollzogen. Von Beginn der Pandemie an hatte die Wiener SPÖ - vor allem in Gestalt von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker - deutliche Kritik an der rigorosen Lockdown-Politik des Bundes geübt. Noch Mitte März plädierte das Rathaus dafür, wenigstens die Gastgärten wieder zu öffnen. Sollte das nicht bundesweit geschehen, wollten die Wiener vorangehen. Sogar ein Sonderbudget in Höhe von 2,8 Millionen Euro für öffentliche "Gastro-Inseln" lag schon bereit.



Doch dann kam der Umkehrschwung. Auf Initiative der Wiener wurde ganz Ostösterreich Anfang April in einen neuerlichen Lockdown geschickt - Ausgangsbeschränkungen inklusive. "Osterruhe" hieß das damals euphemistisch. Doch es sollte bis Mai dauern, ehe man sich in Wien wieder ein T-Shirt oder ein Buch im stationären Handel kaufen konnte. Während Restösterreich langsam aufwachte, blieb die Hauptstadt im Corona-Winterschlaf-Modus.



Argumentiert wurde das damals mit der besonderen Gefährlichkeit der Alpha-Mutation. Doch auffällig war auch, dass Ludwig just in dem Moment zum Virus-Hardliner wurde, in dem Sebastian Kurz begann, am Sinn allzu strenger Maßnahmen zu zweifeln. Es wirkte, als hätten die zwei Herren einfach die Rollen getauscht: Der Kanzler wollte vom Lockdown nichts mehr hören, der Bürgermeister bekam gar nicht genug davon. Auch im Umgang mit Kritikern nahm Ludwig bei Kurz offenbar Anleihen. Als etwa der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beschloss, seine Bürger nicht länger einsperren zu wollen, musste er sich vom Parteifreund in Wien sinngemäß sagen lassen, dass ihm das Wohlergehen der Leute egal sei. "Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, weil mir die Gesundheit der Menschen das Wichtigste ist", erklärte Michael Ludwig spitz. Die Zahlen im Burgenland sind - das nur nebenbei - erheblich besser als in der Hauptstadt. In den burgenländischen Intensivstationen liegt aktuell ein einziger Covid-Patient. Mehr als zwei Schwerkranke waren es seit Monaten nicht. Sie hoffe sehr, dass es dem Bürgermeister nicht um parteipolitische Spielchen gehe, sagt Bernadette Arnoldner, Landesgeschäftsführerin der ÖVP Wien. Dafür sei die Materie zu wichtig. "Jedenfalls ist es für die Leute verwirrend, dass in Wien andere Regeln gelten als zum Beispiel in Niederösterreich. Wie man sieht, hat es Wien bisher auch nichts gebracht."



Der Wiener Public-Health-Mediziner Hans-Peter Hutter will die Strategie nicht so negativ sehen. "Wenn sie nichts gemacht hätten, wären die Zahlen vielleicht noch höher", meint er. Wien versuche, den Leuten mit diversen Maßnahmen klarzumachen, dass die Pandemie längst nicht vorbei sei, meint der Experte. "Das halte ich für vernünftig."

Warum ist Wien anders?

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat den strikten Kurs der Hauptstadt mehrfach gelobt. Aber warum wirken die Maßnahmen nicht? "Wien ist eine Großstadt, wo es zu vielen Interaktionen zwischen Menschen kommt. Es sollten hier daher andere Maßstäbe angelegt werden", heißt es aus Mücksteins Büro. Klingt einleuchtend. Allerdings war es auch schon anders: Ende Jänner dieses Jahres, mitten im allgemeinen Lockdown, lag die Inzidenz in Wien unter 100 - und damit niedriger als überall sonst in Österreich.



Was im Winter besser lief als im Frühling und Sommer, ist, wie so vieles in dieser Pandemie, ungeklärt. Vielleicht war beides schlicht Zufall. Ein paar gesellige Superspreader können mitunter reichen, um die Zahlen regional in die Höhe zu treiben. Als Maßstab für ganz Österreich taugt Wien jedenfalls nicht. Schon auf dem Höhepunkt der dritten Welle im Frühling war die Situation in der Hauptstadt besonders dramatisch. Volle Intensivstationen werde es bald auch weiter westlich geben, prophezeite Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres damals. Sein Tipp: "Sperrt ganz Österreich zu!" Zum Glück hörte die Regierung nicht auf ihn. Bald darauf sanken die Infektionszahlen auch ohne Zusperren.



Gut beobachten lässt sich in Wien, was alles nicht funktioniert: Die Stadt setzt etwa vorwiegend auf PCR-Tests und freut sich jetzt, weil auch der Bund in diese Richtung schwenkt. Wie die Statistik zeigt, macht Wien tatsächlich rund zehnmal mehr PCR-Tests je 100.000 Einwohner als der Bundesschnitt (siehe Grafik). Eine bremsende Wirkung auf die Infektionsdynamik ließ sich bisher nicht nachweisen.