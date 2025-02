Was dürfen Trump, Merz und Kickl?

Donald Trump ist gewählter Präsident, aber er agiert wie ein Revolutionär bei der Erstürmung der Bastille. Seit Amtsantritt überflutet er das Land mit Anordnungen, und allein die schiere Menge soll seine Gegner überfordern und außer Gefecht setzen. Auch dass er dabei gegen eine Unzahl von Regeln und Gesetzen verstößt, ist beabsichtigt. Der Präsident entlässt hohe Beamte und verstößt dabei gegen das Prozedere. Er entzieht in den USA geborenen Kindern von Migranten das Recht auf die Staatsbürgerschaft und verstößt damit gegen die Verfassung. Er stoppt die Auszahlung aller staatlichen Förderungen und verstößt so gegen vom Kongress beschlossene Gesetze. All das unterstreicht in den Augen seiner Anhänger den rebellischen Charakter seiner Politik und macht es zugleich der Opposition geradezu unmöglich, jeden einzelnen Rechtsbruch anzuprangern. (Ebenso wie es aussichtslos ist, hier auch nur annähernd die bedeutendsten Vorfälle aufzulisten.) Widerrechtliche Anordnungen entfalten ihre Wirkung, lange bevor ein Gericht sie aufheben kann.

So weit die Taktik. Viel bedeutsamer ist die Ideologie, die hinter dem absichtsvollen Bruch der Gesetze steht. Trump behauptet, er habe durch seine Wahl vom Volk ein Mandat dazu erhalten, dessen Willen durchzusetzen. Einer der wichtigsten Aufträge, die der Präsident aus seinem Wahlsieg ableitet, ist es, illegale Migranten außer Landes zu bringen. Er und alle Organe des Staates seien diesem Ziel verpflichtet – und nichts könne sie daran hindern.