Man konnte die letzten Jahre das Gefühl bekommen, Geld sei abgeschafft: Das Geld kam aus der Gießkanne, mit Covid-Hilfen über Energiestützen bis hin zum Klimabonus. Die Politik will dem Volk immer etwas geben – das hat man exzessiv getan. Bei der letzten Nationalratswahl haben Schwarz und Grün dann trotzdem verloren. Jetzt muss die Politik dem Volk etwas nehmen und darauf hat freilich keiner Lust. Noch weniger Freude bereitet es den Regierungsmitgliedern, mit gutem Vorbild voranzugehen. Sie müssen in ihren Ministerien 1,1 Milliarden Euro sparen. Jedes Ressort hat von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer eine Vorgabe bekommen, wie viel das sein muss – darf aber mit anderen Ministerien der selben Parteifarbe Tauschgeschäfte machen. Wenn also SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler bei sich weniger sparen möchte, kann er etwa seinem Parteifreund Peter Hanke sagen, er möge die Kohle doch bitte in seinem Haus auftreiben. Könnte gut sein, dass sich Hanke deswegen an die Dividenden der Staatsunternehmen ranmachen wird. Es geht also viel um: Wie sehr beschneiden sich die Minister freiwillig selbst – wie sehr tut man es bei anderen. Marterbauer war schlau, den Parteien einen Rahmen zu geben anstatt konkrete Maßnahmen anzuordnen. So sind die Minister in Verantwortung. Einige knechten sich vorbildlich selbst: Allen voran der Finanzminister, der viel sparen will. Auch Kanzler, Christian Stocker, wird von findigen Finanzbeamten für seine Sparambitionen und -Ideen gelobt.