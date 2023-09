Wer hat Angst vor der KI?

Vor ein paar Tagen sorgte die EU-Kommission für Gelächter auf Twitter, pardon: X. Dort schrieb der offizielle Account der Einrichtung: „Das Risiko des Aussterbens durch KI (Anm.: künstliche Intelligenz) einzudämmen, sollte eine globale Priorität sein. (…)“ In weiterer Folge beschrieb der Account, welche neuen Regeln die Kommission vorsieht. Dass ein offizieller Kanal der EU allen Ernstes vom „Risiko des Aussterbens durch KI“ spricht, erntete überraschte Reaktionen bis hin zu Spott.

Der Hintergrund ist nämlich: Natürlich gibt es bei vielen Menschen ein Gefühl der Verunsicherung, wenn sie über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz nachdenken. Aber diese Art Untergangsgerede, dass eine KI uns Menschen gar auslöschen könnte, passt eher ins Feld der Science-Fiction als zu den heutzutage drängenden politischen Herausforderungen. Konkret gibt es im Feld der künstlichen Intelligenz schon jetzt reale Missbrauchsmöglichkeiten und Schattenseiten, die aber nicht bedeuten, dass die Menschheit bedroht ist.

Ein Beispiel: Vielleicht haben Sie von der Anwendung „HeyGen“ gehört. Man kann dort ein Video hochladen, in dem eine Person beispielsweise Deutsch spricht. Die Anwendung übersetzt die Worte in andere Sprachen – wie Englisch, Arabisch, Hindi. Ton und Video werden dabei so angepasst, dass es nach der eigenen Stimme klingt und sich auch die Lippen passend zur jeweiligen Sprache bewegen. Das ist schon ein beeindruckendes Tool: Es ermöglicht, dass Influencer:innen etwa ein Video aufnehmen und denselben Inhalt in anderen Sprachen als Video übersetzen. Gleichzeitig kann dadurch der Eindruck entstehen, jemand spricht Arabisch, Deutsch oder Hindi, ohne dass die Person auch nur ein Wort der Sprache beherrscht. Bedroht so eine Software das Weiterleben der menschlichen Spezies? Wohl kaum. Sollten wir über die gesellschaftlichen Auswirkungen derartiger Anwendungen diskutieren? Unbedingt!

Denn die Gefahr besteht, dass ferne dystopische Zukunftsszenarien über künstliche Intelligenz uns davon ablenken, welche realen Probleme und Missbrauchsmöglichkeiten schon jetzt bei ihr existieren. Ich fürchte mich weniger davor, dass morgen, übermorgen oder in fünf Jahren die KI den Planeten übernimmt, als davor, dass wir zum Beispiel kommendes Jahr im Wahlkampf neue Formen von Video-Manipulation und Fake-Artikel sehen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden.