Die Lage der österreichischen Industrie ist derzeit nicht rosig. Sie hat gerade fünf Quartale in Folge eine Rezession erlebt, und im kommenden Jahr dürfte ihre Wertschöpfung allenfalls stagnieren. Diese schwache Dynamik nährt die in der öffentlichen Debatte stark präsente Sorge vor einer baldigen Deindustrialisierung Österreichs. So warnt Bundeskanzler Nehammer regelmäßig vor einem schleichenden Abstieg der heimischen Wirtschaft, weil Standortnachteile in der globalisierten Welt zu einer allmählichen Abwanderung der Industrieproduktion ins Ausland führen könnten.

An sich sollte ein fallender Anteil der Industrie an der gesamten Wirtschaftsleistung keine großen Ängste auslösen. Dieser Trend lässt sich in den meisten entwickelten Volkswirtschaften schon seit vielen Jahrzehnten beobachten – ohne dass dies als Problem gesehen worden wäre. Es ist vielmehr ein Ausdruck steigenden Wohlstands, dass die Nachfrage nach Dienstleistungen stärker wächst als die Nachfrage nach materiellen Gütern. Künftig dürfte zudem die Alterung der Gesellschaft zu einer weiteren Zunahme des Dienstleistungsanteils in der Wirtschaft beitragen. Der Wandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft zeigt sich seit einiger Zeit zunehmend sogar innerhalb der Industrie. Im Zuge der Digitalisierung sinkt der Anteil der klassischen Produktionsberufe, während Tätigkeiten mit Dienstleistungscharakter kräftig zulegen. Auch diese Form der Deindustrialisierung bringt viel eher einen Gewinn als einen Verlust an Wohlstand mit sich.

Fortschreitende Deindustrialisierung

Entwarnung geben kann man dennoch nicht. Insbesondere dürfte die besonders starke Abhängigkeit vom russischen Gas für die österreichische Wirtschaft längerfristig nicht ohne Folgen bleiben, vor allem für Unternehmen mit wenig diversifizierter Produktionsstruktur oder geringer Energieeffizienz. Wie sich eine Verlagerung von energieintensiver Produktion in Länder mit deutlich günstigeren Energiepreisen abspielt, lässt sich sehr gut in Deutschland beobachten, wo die Deindustrialisierung vor allem in den Bereichen Chemie und Metallerzeugung derzeit deutlich fortschreitet. Ein anderes Risiko ist, dass die Industrie in Österreich – und in Europa insgesamt – Wettbewerbsnachteile erleidet, da zentrale Konkurrenten wie die Volksrepublik China und die USA zunehmend eine protektionistisch wirkende aktive Industrie- und Innovationspolitik betreiben.