Wissen wir noch, was wir wählen?

Die Absenz von Programm und Inhalt kommt freilich einer schleichenden Entmündigung der Wähler gleich. Wenn nichts zur Auswahl steht, gibt es auch nichts zu wählen. In der Folge sind dann in den gesetzgebenden Körperschaften nicht die jeweiligen Interessen abgebildet. Vielmehr findet sich dort vermehrt ein Konvolut, das aus wechselnden Emotionen oder Vorlieben der Bevölkerung erwachsen ist.

Mit einer großen Ausnahme: die Grünen. Sie vertreten in Österreich, in Deutschland, global eine klar konturierte Agenda: Der Umweltschutz war ihr Gründungsgedanke. Inzwischen hat sich dieser liebliche Ausdruck zum Anspruch ausgewachsen, die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten. Bei der Wahl in Deutschland trat die Programmatik – zuvor befeuert von Fridays for Future und einem Prozess der Bewusstseinswerdung – zuletzt über die Person Baerbock in den Hintergrund. Österreich hingegen bildet eine Laborsituation für das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Konzepte. Auf der einen Seite die Türkisen, die auf kurzfristige Wählerbefindlichkeiten schielen (und am Rande auf die Industrie Rücksicht nehmen müssen). Auf der anderen Seite die Grünen, die ihr Kernthema in Gesetze gießen wollen. Einen ersten Höhepunkt erlebt das Land in diesen Wochen mit dem Gezerre um die Steuerreform. Uns erwartet ein regelrechter Showdown, der – nochmals der Hinweis – in dieser Folge des Club 3 beim Bundeskanzler strategisch sichtbar und atmosphärisch spürbar wird. Auch wenn er das bestreitet.