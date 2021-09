Wahl in Graz: Die Unberechenbare

Seit knapp zwei Jahrzehnten liegt die KPÖ in Gemeinderatswahlen bei etwa 20 Prozent, in besseren Vierteln und dort, wo Studenten wohnten, sogar noch besser. Man redet leicht abfällig von „Herz-Jesu-Kommunismus“ oder Augenblicksverwirrung. Aktuelle Umfragen geben ihr diesmal 20 Prozent und mehr.

Die Ärmeren suchen noch immer Trost und Rat im Volkshaus in der Lagergasse. KPÖ-Stadträtin Elke Kahr, die „für alle, die es schwer haben“, da sein will, ist tatsächlich in der Lage, zu helfen, weil jeder Mandatar der KPÖ einen Gutteil seines Abgeordnetengehalts in einen Sozialfonds einzahlt. Vergangenen Dienstag kam eine Mindestpensionistin glücklich aus Kahrs Büro. Ihre Lesebrille war kaputtgegangen. Ein Student afghanischer Herkunft, der seine Deutsch-Diplome aus dem Vorstudienlehrgang vorlegte, kann nun mit einer kleinen Unterstützung für die Fachhochschule rechnen. Er wird nebenher weniger arbeiten müssen. Kahr bewundert, wie sich manche Unterprivilegierte „durchbeißen“. Ob die, denen hier geholfen wird, der KPÖ ihre Stimme geben, steht in den Sternen. An diesem Tag sieht es nicht danach aus: Der Student darf nicht wählen, die Dame mit der Brille sagt, sie sei politisch „neutral“, aber Kahr ein Engel.

In der Grazer Innenstadt trifft man in diesen Tagen alle 20 Meter auf einen Stand einer Partei. Grüne, blaue und pinkfarbene Luftballons steigen in den Himmel, Werbefolder landen im Rinnstein. Das Zelt der ÖVP glänzt in elegantem Schwarz, nicht in kaltem Türkis.

Bei den Grünen ist nicht viel los. Mittagsruhe. So mancher Grüner scheut das Gespräch, fürchtet aggressive Kritik an der Politik der Grünen in der Bundesregierung. Was im Flüchtlingsbereich, speziell im Fall von Afghanistan geschehe, sei zum „Fremdschämen“, sagt ein Bezirkspolitiker der Grünen.