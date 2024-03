Die Wirklichkeit ist übersichtlich: Wir leben in Zeiten, in denen die meisten Leute von dem, was ihr Leben aufrechterhält, geistig weit entfernt sind, was jetzt nicht als Beleidigung missverstanden werden sollte, denn es ist nichts anderes als die gute alte Kulturkritik.

Die besteht, wenn man sie ernsthaft betreibt, darin, dass man das, was man für die Wirklichkeit hält, mit der Wirklichkeit vergleicht, und zwar so nüchtern und unvoreingenommen wie möglich. Im Neudeutschen hat sich dafür der Begriff Reality-Check eingebürgert, das Überprüfen der Realität also. Damit das aber funktioniert, braucht man vorher sozusagen einen Sense for Reality, den guten alten Realitätssinn.

Die meisten Leute kennen den heute nicht mehr, denn sie sind aufgewachsen in einer Welt, in der es nie wirklich um Entweder-Oder ging, um das Eingemachte sozusagen, von Leben und Tod gar nicht zu reden, sondern in einer Welt, in der es eigentlich nie wirklich um was Endgültiges ging. Das ist gut. Unsere Vorfahren haben die längste Zeit in einer Welt gelebt, in der sie jeder Fehler Kopf und Kragen kostete. Wer zu früh aus der Höhle kam, nicht genau aufpasste, wurde gefressen. Mit dem Wohlstand, der für die meisten Menschen erst in den vergangenen zwei Jahrhunderten durch die Industrialisierung allmählich Wirklichkeit wurde, stiegen auch die Wahlmöglichkeiten. Und das Sicherheitsnetz wurde immer dichter gewoben, so dicht, dass manchmal das Kümmern zu Verkümmerten führte. Gedanklich sind wir immer noch in dieser Welt. Wir glauben, uns geht das alles nichts an. Der Aufstieg der Diktatoren rund um die Welt und ihre aktive Aggression – nicht bei uns. Der wirtschaftliche Abstieg Europas, weil hier zu lange zu wenig in die Transformation in Wissen, Fortschritt, Weiterentwicklung getan wurde und wir lieber verfrühstückten, was schon da war: wird schon nicht so schlimm werden. Das erinnert an eine alte „Panorama“-Sendung im ORF, in der der legendäre Walter Pissecker in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten der Ölkrise der 1970er-Jahre Passanten in Wien befragte. Was bedeutet das jetzt?