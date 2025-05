1500 Einbrüche: Österreichs kriminellster Jugendlicher vor Gericht

Im Gerichtssaal ist es stickig. Alle Stühle sind besetzt, das Gedränge groß. Menschen stehen an den Wänden, Reporterinnen hocken auf dem Boden. Dann ein kurzer Wortwechsel zwischen Richterin und Justizwache: „Feuerpolizeilich ist das nicht in Ordnung“, sagt sie. Zu viele Leute sind an diesem Dienstagvormittag im Verhandlungssaal 204 am Wiener Landesgericht.

An diesem Tag treffe ich auch Edin wieder. Zweimal hat er Treffen platzen lassen, ohne vorher Bescheid zu geben. Einmal kam er 20 Minuten zu spät. Auch heute ist er nicht pünktlich. Er steht mit seinen Freunden nur kurz im Verhandlungssaal, dann müssen sie wieder raus. Drinnen ist es überfüllt. Wegen Silvio. Alle sind an diesem Tag seinetwegen da. Die Politik nennt Silvio einen „Systemsprenger“. Ein Etikett für auffällige Intensivtäter, die besonders viele Straftaten begangen haben. Silvio ist im März erst 14 Jahre alt geworden – seine Liste an Straftaten liest sich aber so, als wäre er um einiges älter. Er hat mit seinen Freunden in den vergangenen eineinhalb Jahren laut Polizei über 1500 Einbrüche verübt. Die jungen Burschen sind in Geschäfte, Apotheken, Lokale und Autowerkstätten eingebrochen. Sie haben Autos gestohlen und sie zu Schrott gefahren. Das ist auch der Grund, warum er an diesem Tag auf der Anklagebank sitzt. Für die aktuelle profil-Covergeschichte haben meine Kolleginnen Natalia Anders, Clara Peterlik und ich recherchiert, wie es in der Welt der kriminellsten Kinder Österreichs aussieht. So habe ich Edin kennengelernt und mehr über Silvio erfahren. Die Jugendlichen heißen nicht wirklich so.