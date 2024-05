Ab ins All: Wettersatellit, präzise wie noch nie

Wenn gestern Nacht alles nach Plan verlaufen ist, umkreist heute Früh ein "weißer Drache” die Erde. Diesen Spitznamen gaben die Europäische Weltraumorganisation ESA und die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa dem neuen Wettersatelliten EarthCare, der Klimaforschung und Wetterdienste nun mit besseren Daten füttern soll als je zuvor.

Das Megaprojekt stand nicht immer unter einem guten Stern. Nach 13 Jahren Entwicklung hätte der Satellit im Juni 2022 an Bord einer russischen Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana starten sollen. Russlands Angriff auf die Ukraine verhinderte die Kooperation, es folgte die fieberhafte Suche nach einer neuen Trägerrakete - und die Sorge, ob der Satellit auch in diese hineinpassen würde. Tatsächlich hätte der “weiße Drache” für die zuerst ins Auge gefasste, europäische Vega C-Rakete umgebaut werden müssen, außerdem mussten einige Exemplare dieses Typs wegen Pannen am Boden bleiben. Also machte schließlich Elon Musks Unternehmen SpaceX mit der Rakete Falcon 9 das Rennen. Nach Redaktionsschluss um 0:20 unserer Zeit sollte sie in Kalifornien gestartet sein.