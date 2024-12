Advent, Advent, der Hut brennt

Ich möchte sie an diesem Montag mit einer politischen Adventsgeschichte aufwecken. Es kommt auch ein Wiener Wolf vor. Wach?

Sie spielt im Wald. Genauer genommen im Wienerwald. In Kaltenleutgeben. Dort hat der Wolf Ende Oktober fünf Schafe gerissen, weswegen nun amtlich ist: Er heult bereits über Wien.

Der Wolf spaltet Österreich wie sonst nur die Corona-Impfung. Und er spaltet nun auch Kaltenleutgeben. In einem Lager heißen die Bürgerinnen und Bürger das Raubtier „willkommen“. Im anderen Lager schüttelt man den Kopf über die Wolfskommenklatscher.

Der Grüne Vize-Bürgermeister steht im ersten, der blaue Gemeinderat und Jäger im zweiten Lager. Zwei Welten. Blau vs. Grün. Wolf vs. Nicht-Wolf. Mehr Polarisierung geht nicht. Eigentlich. Doch die beiden verlieren kein schlechtes Wort übereinander. Verstehen sich offenbar blendend. Empfehlen sich als Gesprächspartner. Weil sie in erster Linie Kaltenleutgebner sind.

Was der Ort verbindet, kann der Wolf nicht scheiden.