Ärztemangel: Wohin mit dem kranken Kind?

Das Kind hustet, die Augen sind glasig, der Fieberthermometer zeigt fast 39 Grad Körpertemperatur. Nichts Ungewöhnliches in diesem Herbst.

Viele Eltern kleiner Kinder haben in den vergangenen Monaten einen regelrechten Marathon an Krankheiten erlebt. Das ist auch bei uns der Fall. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir Pandemie-bedingt in den vergangenen zwei Jahren weniger Kontakte hatten. Jetzt aber verbreiten sich die Erreger wieder ungehindert – und wüten in den Kindergärten und Schulen.

Ich kann ein Lied davon singen. Seit September war unser Sohn kaum eine Woche gesund. Er hatte, unter anderem: Magen-Darm-Grippe, Scharlach, Bronchitis und zuletzt die Grippe. Da braucht es einen guten Kinderarzt, bei dem man nicht lange wartet und kompetent beraten wird.

So einen zu finden ist gar nicht einfach. Mediziner und Experten sprechen seit langem vor einem akuten Mangel an Kinderärzten auch in der Hauptstadt. Die Ärztekammer warnt sogar davor, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr gegeben ist.

Das wundert mich nicht.

Wir leben in Rudolfsheim Fünfhaus, einem der jüngsten und am dichtesten besiedelten Bezirke Wiens. Als unser Sohn vor fünf Jahren zur Welt kam, fanden wir rasch einen Kinderarzt in der Nähe. Nur: Der ging vor einem Jahr in Pension. Wir fanden einen neuen, doch auch dessen Ordination war von einem Tag auf den anderen dauerhaft geschlossen. Als der Kranken-Marathon des Kindes im Herbst seinen Anfang nahm, suchte ich im Internet nach Alternativen. Es gibt, wie sich rasch zeigte, im ganzen Bezirk nur noch einen einzigen Kinderarzt.

Aus den Praxen in den angrenzenden Bezirken hieß es, man könne keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Ausnahmen gebe es nur für Anrainerinnen und Anrainer. Zuletzt wurde uns geraten, das Kind einfach zum Hausarzt zu bringen.