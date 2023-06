Andrew Tate: Die Entthronung des „King of toxic masculinity“

Was hat ein ehemaliger Kickboxer und kontroverser Influencer mit einem polnischen Energy Drink zu tun?

Einiges. Die Connections von Andrew Tate, einem 36-jähriger Influencer und Unternehmer, und seinem Bruder Tristan Tate reichen bis nach Polen. Jetzt müssen sie in Rumänien vor Gericht. Tate verbreitet seit Jahren Misogynie auf sozialen Medien, sein Zuspruch zum Islam wird in der radikalen islamistischen Szene gefeiert. Für seinen Frauenhass kann er zwar nicht angeklagt werden, die rumänischen Behörden hegen jedoch Verdacht, dass er junge Frauen in die Prostitution gedrängt haben soll.

Was bisher geschah

Dezember 2022. Die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft (DIICOT) startete Ermittlungen gegen die selbst proklamierten Frauenfeinde Andrew und Tristan Tate. Sie und zwei andere Rumäninnen, darunter Andrew Tates Freundin und eine ehemalige Polizeibeamtin in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, stehen nach ihrer Untersuchungshaft seit März 2023 unter Hausarrest.

Juni 2023. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen. Es geht unter anderem um Vergewaltigung, Anstiftung zu Körperverletzung und Menschenhandel. 12 Stunden pro Tag hätten Frauen, entweder minderjährig oder sehr jung, live vor Kamera Tausende Follower entertainen müssen, so die Ermittler. Eines der Opfer sei im Jahr 2021 mit Gewalt "bestraft" worden, nachdem sie sich geweigert hatte, weiterhin pornografisches Material zu veröffentlichen. Einer anderen Frau sei das Handy gehackt worden, dabei seien sensible Bilder in sozialen Medien veröffentlicht worden. Um ihre Loyalität zu beweisen, seien sie dazu gezwungen worden, sich die Namen oder Gesichter von Andrew und Tristan Tate zu tätowieren.

Connections zur Glücksspielmafia

Villas, Zigarren, Autos und Frauen: In den Augen Andrew Tates gleichwertige Objekte. Sich selbst nennt Andrew Tate „the king of masculinity“ (Auf Deutsch: „König der Männlichkeit“). Das Haus, in dem er lebt, verrät auch sein Faible für Imperien. Schwarz-matte Blechtafeln und rote LEDs: Die Villa ähnelt den Spielhallen von „Las Vegas“, einem gigantischen rumänischen Glücksspielimperium, wo auch die Tates Geld verdienen.