Benkos Geldgeber – Denn sie wussten, was sie tun

In Sachen Transparenz war die Signa wirklich keine Musterschülerin. Das weit verzweigte Firmengeflecht besteht aus über 1000 Gesellschaften. Im Wochentakt werden neue Insolvenzen gemeldet. Einen Überblick über die Finanzgebarung der gesamten Gruppe haben derzeit nicht einmal die Sanierungsverwalter. Es ist mit bisher elf Milliarden Euro nicht nur die größte Firmenpleite Österreichs, sondern auch die unübersichtlichste. Firmenabschlüsse wurden jahrelang nicht im Firmenbuch veröffentlicht und Strafen ganz bewusst hingenommen. Das soll sich nun ändern. Justizministerin Alama Zadic hat Verschärfungen und höhere Strafen für jene Firmen angekündigt, die es mit der Veröffentlichungspflicht nicht ganz so ernst nehmen. Laut Ö1-Morgenjournal waren es im Vorjahr übrigens 7000 Firmen.

Im Sinne der Transparenz ist das sicher ein guter und wichtiger Schritt. Aber hätte das eine Signa-Pleite verhindert? Oder zumindest den Schaden minimiert? Wohl kaum. Denn all jene, die Anleihen gekauft oder gezeichnet haben, Investoren, die René Benkos Signa-Imperium zig Millionen zur Verfügung stellten oder sich an Signa-Projekten beteiligten, kannten die relevanten Kennzahlen, bevor sie im Firmenbuch landeten.

Am 9. November 2023 stand das Management der nunmehr insolventen Signa Development Selection in einem Call Anleihegläubigern Rede und Antwort zur Situation der Gesellschaft. Dort wurden den Geldgebern auch noch nicht veröffentlichte Zahlen zum Halbjahr 2023 vorgestellt. Die vertrauliche Präsentation liegt profil vor. Dort wurde etwa bekannt, dass sich der Nettoverlust der Gruppe bereits in den ersten sechs Monaten auf 148,5 Millionen Euro summiert hatte. Und dass die sofort verfügbaren Barmittel auf 32 Millionen Euro geschmolzen waren, trotz des Verkaufs von kika/Leiner samt Immobilien.

Zu diesem Zeitpunkt war der Jahresabschluss der Signa Development für 2022 gerade einmal seit zwei Tagen im Firmenbuch abrufbar. Die Abschlüsse für die Pandemiejahre 2021 und 2020 wurden erst am 4. November 2023 veröffentlicht. Die Offenheit gegenüber Investoren, Anleihegläubigern und Geldgebern hat einen einfachen Grund: Auch ein äußerst diskreter Konzern wie Signa kann sich den Vorwurf, seine Gläubiger bewusst getäuscht zu haben, nicht leisten.