Insolvente Signa Prime braucht nochmals 300 Millionen Euro

Verkehrswert nur 1,3 Milliarden Euro

Damit nicht auch noch fortführungswürdige Untergesellschaften des Konzerns – in denen unter anderem die einzelnen Immobilien stecken – in die Insolvenz rutschen, ist laut dem vorgeschlagenen Sanierungsplan eine Überbrückungsfinanzierung notwendig. Das Signa-Prime-Management hat einen Bedarf von 300 bis 500 Millionen Euro errechnet und will das Geld in Form eines Substanzgenussrechts beziehungsweise eines Massekredits aufbringen. Die frischen Mittel sollen demnach zum Werthalt beziehungsweise einer Wertsteigerung des Portfolios mit Entwicklungsprojekten beitragen (und vorrangig zurückbezahlt werden). Gemeinsam mit dem Geld, das die Verwertung von Bestandsimmobilien in die Kassen spülen soll, würde das die Erfüllung des angestrebten Sanierungsplans ermöglichen.

Die Signa Prime strebt beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung an. Den Gläubigern, die letztlich dem Plan zustimmen müssen, bietet das Unternehmen die Mindestquote von 30 Prozent – in absoluten Zahlen sind das rund 1,4 Milliarden Euro. Während im Insolvenzantrag der Buchwert der Aktiva der Signa Prime mit rund 8,5 Milliarden Euro angegeben ist, wird der Verkehrswert lediglich mit 1,3 Milliarden Euro beziffert. Hauptgrund dafür sind Abwertungen von Beteiligungen und Forderungen an beziehungsweise gegenüber Konzerngesellschaften.