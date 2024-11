In den späten 1970er-Jahren, als man unter „soziale Medien“ hierzulande allenfalls das Kirchenblatt und die örtliche SPÖ-Zeitung verstand, besang der britische Popstar Jeff Lynne, Mastermind des Electric Light Orchestra, in schlichter Poesie das salbungsvolle Wirken des Herrn Himmelblau: „Mr. Blue Sky“, heißt es im Refrain des gleichnamigen Songs, „Please tell us why / You had to hide away for so long / Where did we go wrong?“