Adieu, Twitter, servus Bluesky – Die Internet-Elite steigt in den Himmel auf

„Eine Ära geht zu Ende“ – am Mittwoch wurde auf sms.at mit diesen Worten bekannt gegeben, dass die Nachrichtenplattform eingestellt wird. In der Zwischenzeit wandern immer mehr Twitter-User:innen zu Bluesky. Seitdem Elon Musk die Kurznachrichten-Plattform Twitter gekauft hat, hat sich einiges verändert. Beispielsweise der Name – seit Juli heißt Twitter X, auch das Logo, der ehemals himmelblaue Vogel, ist jetzt ein schwarzes X. Früher konnte man auf Twitter twittern, jetzt wird auf X gepostet.

Das „neue, alte Twitter“

Seit Musks X-Übernahme versuchen andere Plattformen, wie Mastodon oder Threads – das von Meta gegründet wurde und vorerst in Europa nicht verfügbar ist – ihr Glück und wollen das „neue, alte Twitter“ werden.