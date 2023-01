Das Hohe Haus und seine Diener

Ich habe einen Lieblingsort im Parlament, vielleicht weil ich dort früher zu viel Zeit verbracht habe. In der Säulenhalle startete ich oft die Parlamentstage und wartete auf einem der roten Ledersofas dort auf Kolleg:innen, Gesprächspartner oder auf Pressekonferenzen. Es ist der Marktplatz des Parlaments, die historistische Architektur unterstreicht das. Manche gehen eilig vorbei, andere schlendern in die Parlamentskantine. Ich bog zu oft in den falschen Gang ab, und irgendwann kam ich wieder in die Säulenhalle. Ich muss dem Parlament wohl wieder einmal einen Besuch abstatten.

Gestern wurde das Parlament am Ring nach vier Jahren Umbauzeit wiedereröffnet. Und wie meine Kollegin Christa Zöchling in ihrer Reportage vor ein paar Wochen beschreibt, ist das neue Hohe Haus zwar luftiger, aber nicht unbedingt zugänglicher für uns Berichterstatter geworden: “Die Journalistengalerie, einst mehrreihig aufsteigend, besteht jetzt nur noch aus einer Sitzreihe. Dahinter eine Wand aus Plexiglas für Fotografen und Kameras. Die Parlamentsredakteure haben bereits Einspruch erhoben, auch gegen die Regelung, die es Journalisten verbietet, Abgeordneten in die Café-Bar zu folgen. Nach derzeitigem Plan dürfen sie nur ein paar Meter in die Couloirs (der Gang rund um den Plenarsaal) hinein und in einen winzigen Vorraum des Cafés.“