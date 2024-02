Das Signa-Kartenhaus: Pleite auf allen Ebenen

Seit Monaten schreiben wir bei profil uns an den Turbulenzen im zerbröselnden Signa-Imperium die Finger wund – in der aktuellen Ausgabe berichten Chefredakteurin Anna Thalhammer, Wirtschafts-Ressortleiterin Marina Delcheva und ich unter anderem aus einem spannenden Insolvenzverwalter-Bericht der Signa Holding. Doch irgendwann muss man auch einmal innehalten. Und warum nicht die Zeit nutzen, um ganz entspannt in der früheren Haus-Postille der Immobilien-Gruppe von Ex-Tycoon René Benko zu blättern – der „Signa Times“?

In der Ausgabe Nummer 15 vom März 2023 findet sich zum Beispiel eine Doppelseite (die „Signa Times“ erschien übrigens farbig und im Großformat) zum geplanten Kaufhausprojekt „Lamarr“ in der Wiener Mariahilfer Straße. „Hochkarätige Gäste beim Event zur Namensgebung“ lautete der Titel über einer ganzseitigen Fotogalerie. Darauf zu sehen: unter anderem Signa-Gründer Benko himself, obwohl der offiziell längst keine operative Funktion mehr in der Unternehmensgruppe inne hatte. (Die Frage, ob er nicht doch so etwas wie der geheime Geschäftsführer gewesen sein könnte, treibt mittlerweile jene um, die bei Signa Geld verloren haben.) Das „Lamarr“ – benannt nach Hollywood-Legende Hedy Lamarr – war jedenfalls bis zuletzt so etwas wie das prestigeträchtigste Signa-Bauprojekt in Österreich. Doch nicht einmal ein Jahr nach dem Jubelbericht in der Unternehmenszeitung ist es ein Fall fürs Insolvenzgericht.

Am vergangenen Freitag brachte die „Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH“ beim Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag ein. Dabei handelt es sich um die Projektfirma für das mehrere Hundert Millionen Euro schwere Großvorhaben, das derzeit als wenig attraktiver Rohbau an Wiens wichtigster Einkaufmeile steht. Damit erreicht die Signa-Pleiten-Kaskade erstmals in Österreich die tatsächliche Immobilien-Ebene der Firmengruppe. Die bisherigen Insolvenzanträge und Sanierungsverfahren betrafen nämlich entweder übergeordnete Holdings oder zwischengeschaltete Managementfirmen.