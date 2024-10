Das Terrornetzwerk des Irans und Donald Trumps Monstercoach

Man bekommt die Kinnlade nicht mehr hoch, wenn man durch die dieswöchige profil-Coverstory pflügt. Netflix-Redakteure würden, handle es sich bei der Story um ein Drehbuch, wahrscheinlich die Arme warnend schwenken, und sowas einmahnen wie „Es ist zu over the top, geht ein bisschen runter vom Gas!”

Chefredakteurin Anna Thalhammer und Stefan Melichar legen in ihrem detailreichen und verstörenden Real-Krimi „Terrorweltmacht Iran” offen, wie das Geheimdienst-Netzwerk des Irans in Europa funktioniert, warum Wien für den langen Arm der Mullahs eine besondere Rolle spielt und wie 500 Gramm einer hochexplosiven Substanz im Gepäck des Dritten Botschaftsrats an der iranischen Botschaft in Wien Assadollah Assadi über Österreich nach Europa gelangt waren. profil liegt eine Reihe von Dokumenten vor, die die Vorgangsweise des „kaltblütigen Masterminds” hinter einem rechtzeitig vereitelten Bombenattentat offen legen. Ein Anschlag, der bei einem großem Treffen der regimekritschen Auslandsorgansitation NCR in Paris hunderte Todesopfer hätte nach sich ziehen können. Assadi ist übrigens nach einem Gefangenenaustausch nach einer Haftstrafe in Belgien wieder in Freiheit und wird in seiner Heimat als Volksheld gefeiert.