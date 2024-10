Der neue profil-Wissenschafts-Podcast: Die Immunkur gegen Bullshit

Kürzlich verkündete eine Studie: Intervallfasten sei die beste Methode, Gewicht zu verlieren. Wer nur alle 16 Stunden Nahrung zu sich nehme oder überhaupt bloß jeden zweiten Tag esse, habe gute Chancen, lästige Kilos loszuwerden. Nicht nur die Forschenden zeigten sich von den Resultaten begeistert, auch viele Medien empfahlen die Strategie umgehend als optimale Diät.

Sieht man sich das Studiendesign näher an, stellt sich heraus: Die Forschergruppe hatte exakt 25 Personen untersucht – viel zu wenige, um eine sinnvolle oder belastbare Aussage treffen zu können. Wie gut oder schlecht Intervallfasten funktioniert, lässt sich bei einer so kleinen Probandenzahl einfach nicht sagen. Was lernen wir also aus der Studie? Gar nichts. Bestenfalls, dass man sich genauer ansehen sollte, wie solche Arbeiten gemacht wurden.

Lauter verwirrende Studien

Ähnliche Studien begegnen uns ständig, nicht nur im Ernährungsbereich. Andererseits sind wir fast täglich mit Warnungen vor Gesundheitsgefahren konfrontiert, die sich bei einer Überprüfung als weit weniger dramatisch herausstellen als gedacht. Beispiel, ebenfalls aus jüngster Vergangenheit: Wer sein Essen nachsalzt, hat ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Aber was bedeuten die angegebenen Prozentzahlen tatsächlich, speziell für den einzelnen Konsumenten? Wie interpretiert man Risikoangaben in Prozent richtig?

Genau solchen Fragen geht der neue profil-Wissenschafts-Podcast nach: Jeden zweiten Sonntag debattieren, prüfen und bewerten Angelika Hager und Alwin Schönberger den Inhalt und Gehalt von Studien und schlüsseln Risiken so auf, dass man sie auch verstehen und praxisrelevante Schlüsse daraus ziehen kann. Der profil-Wissenschafts-Podcast versteht sich als Kompass durch den wuchernden Dschungel aus verlässlichen und schwachen Studien, aus echter und Pseudowissenschaft, faktenbasierten Behauptungen und blankem Bullshit. Kein Bereich bleibt ausgespart, ob nun Medizin oder Ernährung, Gentechnik oder Impfungen. Die Podcast-Gestalter sind für alle Sparten der Wissenschaft zuständig: für Vitaminkuren und Esoterik genauso wie für Hai-Angriffe, Killer-Asteroiden und Außerirdische, das Universum und den ganzen Rest.