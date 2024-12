Die 24 prägendsten Stunden aus 2024

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, von Indien bis in die USA, hat heuer ihre Stimme abgegeben. Die Österreicher:innen wurden durch die EU- und Nationalratswahl zweimal zur Wahlurne gerufen, in Vorarlberg, der Steiermark, Innsbruck und Salzburg Stadt kamen regionale Wahlen on top.

Im Jänner stehen die nächsten Wahlen an: Das Burgenland wählt einen neuen Landtag, Niederösterreich die Gemeinderäte. Zeit zum Verschnaufen bleibt nur jetzt, zwischen den Feiertagen.

profil nutzt diese stille Jahreszeit für einen Blick zurück auf die 24 Stunden, die das turbulente Jahr 2024 geprägt haben. Es war Zeit für rot-weiß-rote Kabinenparties und blaue Wahlsiege, aber auch gescheiterte Attentate und Klimakatastrophen mit Ankündigung. Unser Rückblick führt von der (nicht rechtskräftigen) Verurteilung des österreichischen Ex-Kanzlers Sebastian Kurz um 19 Uhr am 23. Februar über die plötzliche Absage der Taylor-Swift-Megakonzerte in Wien am 7. August um 21.55 Uhr bis zum 6. November, 6 Uhr Früh, als Russland der OMV den Gashahn abdreht.

Jede Geschichte im profil XXL beschreibt eine dieser entscheidenden 24 Stunden des Jahres 2024 – und wirft einen Blick hinter den Vorhang, oder, im Falle des Besuches von FPÖ-Chef Herbert Kickl bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 21. Oktober um 13.30 Uhr, hinter den Ananasdamast der roten Tapetentüre in der Wiener Hofburg.

Wenn Sie in den nächsten Tagen also einmal kurz Ruhe von den Feierlichkeiten haben, ein Tipp: Wärmen Sie sich mit einer Tasse Ihres Lieblingsgetränks, kuscheln Sie sich auf Ihren liebsten Platz und lassen Sie mit Ihrem Lieblingsmagazin im XXL-Format das vergangene Jahr ein letztes Mal Revue passieren.

2025 kommt bald genug. Was immer es bringen mag.