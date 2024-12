Die Auf- und Absteiger im Superwahljahr 2024

Steiermark

Der „Mister Unauffällig“, der FPÖ-Landeshauptmann werden will

Mario Kunasek rechnet in der Steiermark mit einem blauen Sieg. Es ist die erste Wahl seit dem Nicht-Regierungsauftrag im Bund an die Herbert-Kickl-FPÖ. Das heizt die Proteststimmung weiter an und lässt Skandale vergessen.