Ein Drittel libertär? Was bei der Corona-Aufarbeitung übersehen wurde

Der Befund ging fast ein bisschen unter. Als die Bundesregierung vergangene Woche die Ergebnisse der Corona-Aufarbeitung unter Leitung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) präsentierte, da ging es vor allem um Fehler. Die mangelnde öffentliche Diskussion über die Einführung der Impfpflicht war ein solcher, die „There is no alternative“-Rhetorik der Entscheidungsträger ein anderer.

Ein Drittel Libertäre?

In Österreich könnten sie aber am Sprung zur Massentauglichkeit stehen. Im Zuge der Studie stimmten 32 Prozent der 1555 Befragten (repräsentativ für die Bevölkerung ab 14 Jahren) der Aussage zu, dass der Staat kein Recht habe, in das Leben der Menschen einzugreifen – 16,1 Prozent stimmten der Aussage voll und ganz, 16,3 eher zu. Auch der Feststellung: „Jeder sollte die Freiheit haben, unter allen Umständen das zu tun, was er will“ gaben 28,4 Prozent der Befragten ihre Zustimmung. Und 13,1 Prozent waren gar der Meinung, die Menschen bräuchten weder Staat noch Regierung, sie könnten sich am besten selbst regieren.

„Das hat mich schon etwas überrascht“, sagt der Soziologe Alexander Bogner, der die Studie geleitet und den Abschlussbericht herausgegeben hat. „Traditionell verbindet man mit Österreich einen starken Etatismus, also die Überzeugung, dass der Staat alle Probleme lösen soll.“ Überdurchschnittlich stark verbreitet sind libertäre Ansichten dem Bericht zufolge bei Menschen, die wissenschaftsskeptisch eingestellt seien und sich während der Corona-Pandemie gegen die Maßnahmen der Regierung verwehrt haben.