Impfscheu und putintreu: Ungeimpfte geben USA Schuld für Ukraine-Krieg

Ein kurzer Einblick in das aktuelle Weltbild der Impfgegner: „Ich werde mich niemals gegen den russischen Präsidenten stellen. Nicht aus Angst, sondern aus Achtung vor ihm“, schreibt Walter in der Telegram-Gruppe der MFG, jener Partei, die Corona verharmlost und alle Schutzmaßnahmen ablehnt. Selbst die plumpsten Verschwörungstheorien ernten in der Gruppe Zustimmung: „Der Ami hat’s angezettelt. Die waschen in der Ukraine ihr Geld sauber, treiben Kinderhandel und einiges mehr. Der Russe (die haben viele Verwandte in der Ukraine) lässt sich das nimmer gefallen … so meine Einstellung.“ Fünf Daumen hoch bekommt Philippa für dieses Posting – Widerspruch gibt es keinen. Der Form halber sei erwähnt: Nichts davon lässt sich auch nur im Ansatz belegen.

Es war bereits länger zu erahnen, dass Impfskeptiker ein Faible für Russland haben. Auf den Demos gegen die Corona-Maßnahmen schwenkten viele von ihnen weiß-blau-rote Fahnen, und rechtsalternative Medienplattformen bezeichneten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als alternativlos.

Eine Befragung der Uni Wien zeigt nun, dass diese Denkweise unter Ungeimpften mehrheitsfähig ist. Die Daten stammen vom Austrian Corona Panel Project (ACCP). Seit Pandemiebeginn wurden 1500 Menschen regelmäßig zu ihrer Impfbereitschaft und zu ihrer Einstellung bezüglich Tests und Maskenpflicht interviewt. In der vorerst letzten Befragungswelle – die Finanzierung des Corona-Panels lief kürzlich aus – wollten die Forscher der Uni Wien auch herausfinden, wen die Menschen in Österreich für den Ukraine-Krieg verantwortlich machen.