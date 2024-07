Frankreich: Das Volk will doch keine Rechtsaußen-Regierung

Das Schöne an der Demokratie ist, dass es ausschließlich in der Hand des Volkes liegt, für die größtmögliche Überraschung zu sorgen. Der Abend des 7. Juli wird als Lehrbuchbeispiel in die Geschichte solcher demokratischen Paukenschläge eingehen. Alle Umfragen hatten einen Sieg der Rechtsaußen-Partei Rassemblement National RN vorhergesagt, nachdem dieser bereits bei der EU-Wahl am 9. Juni und auch beim ersten Wahlgang der Parlamentswahlen am 30. Juni an erster Stelle gelegen war. Doch plötzlich stiegen das Interesse, die Anteilnahme und die Betroffenheit der Französinnen und Franzosen an diesem zweiten Wahlgang, der entscheiden sollte, wer das Land in Zukunft regieren wird. Die Wahlbeteiligung kletterte den Tag über immer höher hinauf, um 17 Uhr lag er bei fast 60 Prozent, und man musste zurückgehen bis ins Jahr 1981, um vergleichbare Werte zu finden.

Was sagte das Volk? Nicht das, was es in Umfragen angedeutet hatte. Es will mehrheitlich nicht von Jordan Bardella, dem Parteichef des Rassemblement National, regiert werden. Er war der fast schon unvermeidlich scheinende Kandidat für das Amt des Premierministers. Mit ihm und seiner Partei hätte Frankreich einen Anti-EU-Kurs eingeschlagen und eine harsche, diskriminierende Politik gegen Migranten verfolgt. „Am Sonntag muss das Volk sein Schicksal in die Hand nehmen“, hatte Marine Le Pen, langjährige Parteichefin und Präsidentschaftskandidatin des RN, auf X verlautbart.