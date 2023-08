Gleichberechtigung: Soll ich gendern? Und wenn ja, wie?

Gleichberechtigung funktioniert mal besser, mal schlechter. Ein eher negatives Beispiel: Die zu Ende gehende Fußball-WM der Frauen in Neuseeland und Australien (Finale: 20. August) begeistert die Sportwelt, denn das spielerische Niveau hat sich in den vergangenen zehn Jahren immens gesteigert. Und die Unarten des Männer-Fußballs – Schwalbe, Schmerz-Simulation, Ganzkörper-Tattoo – sind im Frauen-Fußball nicht verbreitet. Auf den Konten der Spielerinnen wird all das sich nicht auswirken. Dass weibliche Fußballspielende bald so viel verdienen wie männliche Fußballspielende, ist auszuschließen.

Die Gründe dafür sollen hier nicht erörtert werden, stattdessen wollen wir den Terminus „Fußballspielende“ näher betrachten. Die Verwendung des substantivierten Partizip Präsens ist eine beliebte Methode, um männliche und weibliche Personen im Plural gleichermaßen zu bezeichnen, also zu gendern. Sehr häufig tritt diese Variante beim Begriff „Studierende“ auf. Weniger eingängig wären etwa „Schiedsrichtende“, vollends unpraktikabel „Schiedsrichtende-Assistierende“.